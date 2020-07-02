ЦИК обработал 99,9% протоколов. За поправки высказались 77,93% россиян

В России обработали уже 99,9% бюллетеней после голосования по поправкам к Конституции РФ. За изменения в основном законе страны выступили более трех четвертей россиян.

Поправки одобрили 77,93% граждан РФ, сообщили в ЦИК. Против высказались 21,26% проголосовавших.

В некоторых регионах уже подвели окончательные итоги голосования — там обработано 100% протоколов.

В Чечне за поправки проголосовало большинство жителей — 97,92%. Против высказались всего 1,94%. В Югре изменения одобрили 69%, ответ «Нет» выбрали 30%. Башкирия завершила подсчет голосов с 88,68% за поправки и 10,6% — против.

В Забайкалье после обработки всех бюллетеней данные следующие: за — 72,92%, против — 24,22%. Ростовская область проголосовала так: за — 83,54%, против — 15,94%. В Тюменской области за изменения в основной закон страны — 85,57%, против — 14,04%.

Завершили подсчет голосов в Красноярском крае (за — 70,1%, против — 28,96%), Челябинской области (за — 69,54%, против — 29,55%), Карелии (за — 70,46%, против — 28,58%), ️Волгоградской области (за — 83,39%, против — 15,86%).

В Самарской области за поправки выступили 80,55%, против — 18,68%. В Оренбуржье изменения в Конституции поддержали 73,6%, не согласились с ними 25,29%. За поправки проголосовали 86,73% жителей Астраханской области, против — 12,73%. В Кемеровской области 87,29% согласились с внесением изменений, против них — 12,03%. В Севастополе за — 84,6%, против — 14,6%.

Подсчет голосов пока продолжают в Подмосковье, где за поправки проголосовали уже 78,98%, а против — 20,12%.