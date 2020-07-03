ЦИК объявляет результаты голосования по поправкам к Конституции. Трансляция

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова объявляет результаты голосования по поправкам к Конституции. «360» ведет прямую трансляцию.

«Сама процедура, в которую было вовлечено свыше полумиллиона наблюдателей, которые тоже представляют все срезы, — это и есть подтверждение демократического характера проведенного голосования. Я могу утверждать, что голосование прошло справедливо. Как итог, мы сможем с вами констатировать, что данное голосование достоверно, и легитимность бесспорна», — заявила Памфилова.

Протоколы всеми комиссиями представлены и подписаны, подчеркнула глава ЦИК. По ее словам, успешное проведение мероприятия — заслуга каждого члена комиссии, наблюдателя, представителя СМИ и правоохранителей.

«Отдельное спасибо всем гражданам РФ, которые приняли участие во Всероссийском голосовании и выразили свою волю», — сказала Памфилова. По ее словам, у россиян была возможность выбрать самостоятельно, голосовать за или против поправок.

Согласно окончательным результатам голосования по Конституции, за внесение поправок в действующий основной закон страны проголосовало 77,92% — это более 57 миллионов россиян.

В Подмосковье поправки поддержали 78,96% жителей. Как заявлял Андрей Воробьев, регион показал самый лучший результат по масштабности — 3 488 197 человек согласились с изменениями в основной закон страны.