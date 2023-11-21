Общество 21 ноября 2023, 12:57 ЦИК объяснил уникальность избирательной системы России Памфилова назвала избирательную систему России уникальной из-за суверенности РИА «Новости»

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Российская избирательная система уникальна своей суверенностью и отсутствием аналогов в мире по открытости. Об этом на конференции в рамках Московской юридической недели заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«Избирательная система России действительно является уникальной. Она отличается тем, что является суверенной по целому ряду параметров. По степени прозрачности и открытости ей нет аналогов в мире», — сказала она.

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Памфилова добавила, что избирательная система также является плотью от плоти народа, так как создает элемент легитимности и независимости выборов.

«Попытки западных государств дискредитировать выборы в России и нашу избирательную систему в целом являются лишь попытками скрыть свою несостоятельность в этой сфере», — добавила глава ЦИК.

Ранее Памфилова допустила, что президентские выборы в 2024 году пройдут в течение нескольких дней.