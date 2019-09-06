  • ЦИК объяснил отсутствие госохраны у Памфиловой

    06 сентября 2019, 13:29

    Анатолий Минкин

    Председседатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова не входит в список охраняемых государством лиц. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
    ЦИК объяснил отсутствие госохраны у Памфиловой

    Стало известно о состоянии Памфиловой после нападения грабителя

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    В Центризбиркоме пояснили, что под охраной находится только здание ведомства, куда попасть можно только по специальным документам. Их можно получить в ЦИК. Что касается руководителя и членов Центральной избирательной комиссии, «государственная охрана для них не предусмотрена».

    Элла Памфилова пострадала от рук грабителя, который проник в ее дом в городском округе Истра Московской области. Злоумышленник в маске пролез через окно на террасу дома и несколько раз ударил хозяйку электрошокером после чего скрылся. На место прибыли сотрудники полиции.

    По данному факту завели уголовное дело. В качестве предварительной версии пока фигурирует ограбление. Обстоятельства и подробности происшествия устанавливаются.

    В аппарате Центризбиркома уточнили, что Элла Памфилова сейчас здорова и принимает участие в международной конференции.