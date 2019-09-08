ЦИК не зафиксировал серьезных нарушений в день тишины

«Я вчера не видел больших жалоб, может быть, они поступили ночью. По крайней мере из того, что мы видели на горячей линии (ЦИК — прим. ред), не видел особых заявлений, которые надо было немедленно реагировать», — приводит агентство слова Булаева во время посещения одного из цифровых избирательных участков.

Избирательные участки открылись в Москве и Подмосковье Подробнее

Он также добавил, что сам уже проголосовал на своем избирательном участке.

8 сентября — единый день голосования в России. В 85 регионах пройдет более пяти тысяч выборов разного уровня.

В стране до конца дня выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах выберут губернаторов, в 22 административных центрах — городские думы, а в трех столицах регионов — глав муниципальных образований.

В столице России сегодня проходят выборы депутатов Московской городской думы. Граждане смогут отдать свой голос до 20:00 на 3,6 тысячи участков, 162 из которых находятся в больницах и СИЗО.

Впервые в стране на трех участках в Москве пройдет эксперимент по электронному голосованию.