ЦИК не стала возражать против мероприятий возле участков в день голосования по Конституции

Об этом рассказала секретарь Центризбиркома Майя Гришина во время прямого эфира Независимого общественного мониторинга.

Она отметила, что организаторы с интересом наблюдают за тем, как страна постепенно выходит из ограничений, которые вводили из-за коронавируса. Гришина подчеркнула, что это важно для каждого жителя, поэтому «было бы странно» сейчас ограничивать возможность проведения на открытом воздухе различных интересных общественных акций рядом с помещениями для голосования.

Она подчеркнула, что законодательство не устанавливает никаких ограничений и запретов в этом случае.

Если эти мероприятия будут организованы таким образом, что все требования к охране здоровья выполнены, что это гражданам интересно, у нас никаких возражений нет Майя Гришина.

При этом мероприятие не должно мешать возможности граждан проголосовать, поэтому важно продумать, где именно оно будет проходить. ЦИК настаивает, чтобы его проводили вне помещения для голосования.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию продлится неделю — с 25 июня по 1 июля включительно. Изначально оно должно было пройти 22 апреля, однако из-за пандемии коронавируса в стране его пришлось перенести.

Чтобы жители могли ознакомиться с новыми поправками до начала голосования, измененную версию Конституции стали продавать в магазинах.