ЦИК не исключил перенос осенних выборов из-за коронавируса

Единый день голосования в сентябре могут перенести. В Центризбиркоме пока не обсуждали подобную меру, но допустили такую возможность из-за ситуации с распространением коронавируса.

Секретарь ЦИК Майя Гришина пояснила, что принимать конкретные решения следует в середине июня. Ее слова привел «Интерфакс».

«С точки зрения правовых инструментов, законодатель сказал, что если ситуация будет требовать какой-то адекватной реакции, то такая реакция возможна», — пояснила Гришина. Она добавила, что надеется на улучшение ситуации.

При переносе единого дня голосования, пояснила секретарь ЦИК, на своих местах до новых выборов останутся представители органов власти и чиновники. Такой порядок подтвержден решениями Конституционного суда.

Пандемия уже стала причиной отмены выборов, которые были назначены в период с 5 апреля по 21 июня. Даже если бы эпидемиологическая ситуация к дате голосования стала лучше, организовать выборный процесс на должном уровне не получилось бы. И это с учетом «более мелкого уровня выборов» — крупные кампании (по выбору губернаторов и заксобраний, а также федеральные выборы) проходят традиционно в сентябре.

«Сложившаяся ситуация затрагивает разные этапы избирательных кампаний, ведь не только день голосования имеет значение», — заметила Гришина. В учет надо брать партийные мероприятия, сбор подписей, предвыборную агитацию и прочие мероприятия.

Более 100 избирательных кампаний в 28 субъектах РФ уже отложены. Когда к ним возобновят подготовку, решит организующая выборы комиссия. Сперва она получит уведомление от ЦИК.