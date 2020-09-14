ЦИК назвал число партий, которые смогут участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей

Сразу 16 партий смогут в 2021 году участвовать в выборах депутатов Госдумы без сбора подписей. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

По закону без сбора подписей участвовать в выборах в Госдуму могут партии, имеющие фракцию в ГД или набравшие 3% по итогам прошлых выборов депутатов. Кроме того, собирать подписи не придется партиям с фракцией в региональном заксобрании. При этом список партии должен получить более 5% на выборах в заксобрание.

«Уже сейчас мы можем предварительно сказать, какие политические партии будут иметь преференции на предстоящих парламентских выборах в Госдуму восьмого созыва. 13 партий имели право участвовать в парламентских выборах без сбора подписей, теперь их число возрастает до 16 политических партий», — привело РИА «Новости» слова Памфиловой.

Глава ЦИК подчеркнула, что расширение списка партий повысит уровень конкуренции. Право участвовать в выборах без подписей получили партии «Новые люди», «Зеленая альтернатива» и «За правду».

Региональные выборы разного уровня завершились 13 сентября в 83 субъектах России. Голосование не проводилось только в Петербурге и Кабардино-Балкарии.