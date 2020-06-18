ЦИК договорился сотрудничать с ОП и омбудсменом на голосовании по Конституции

Центральная избирательная комиссия, Общественная палата и уполномоченный по правам человека в РФ договорились о сотрудничестве на голосовании по Конституции. Они подписали соглашение о том, что будут вместе работать не только во время голосования, но и при подготовке к нему.

«Мы с вами подходим к очень важному моменту. Очередной очень важный этап нашего взаимодействия», — объявила председатель ЦИК Элла Памфилова после подписания документа, ее цитирует РИА «Новости».

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что это соглашение позволит вместе проверять нарушения. Она назвала документ важным инструментом, чтобы «поднять уровень демократии».

Голосование по изменению Конституции пройдет неделю с 25 июня по 1 июля. Последний день будет основным, его объявили выходным.

Жители двух регионов — Москвы и Нижегородской области — смогут проголосовать электронно. Для этого им нужно подать заявку до 21 июня. До этого же времени можно обратиться с заявлением о голосовании не по месту прописки.