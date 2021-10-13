Цифровые технологии для бизнеса. Чем удивит конференция TECH WEEK 2021?

Лидеры ведущих технологических компаний России обсудят, как российскому бизнесу не только остаться на плаву, но и вырасти в разы в период постпандемии. Об этом поговорят на осенней конференции о цифровых технологиях для бизнеса — TECH WEEK 2021.

TECH WEEK 2021 — это трехдневная прикладная конференция и выставка об инновационных технологиях для бизнеса. Приобрести необходимые для участия в конференции билеты можно здесь.

Первые итоги массовой цифровизации, как бизнес адаптируется к современным условиям, новые приоритеты при построении команд и создании проектов, как исправить ошибки при внедрении изменений и не допускать их в дальнейшем — в рамках конференции эксперты ответят на эти и другие вопросы, а также поделятся своими практическими кейсами по адаптации бизнеса к изменчивым условиям рынка.

Среди спикеров будут член Совета Директоров Microsoft в России, директор по технологической политике Денис Сериченко; генеральный директор MEGOGO Россия Виктор Чеканов; генеральный директор ABBYY Россия Дмитрий Шушкин; генеральный директор Visa в России Михаил Бернер; основатель и генеральный директор Roistat Герман Гаврилов; основатель и президент SuperJob Алексей Захаров.

Прикладная конференция в этом году состоится во второй раз. Она пройдет с 9 по 11 ноября в технопарке «Сколково». В конференции примут участие более 300 спикеров. Традиционно в течение двух дней будет функционировать выставка, на которой свыше 180 компаний представят свои технологии для решения задач бизнеса.

TECH WEEK — это не только образовательное мероприятие, но и площадка для активного нетворкинга. Для плодотворного общения представителей технологического бизнеса созданы специальные проекты: Speed Networking, менторская гостиная, карьерные консультации, Tech club, Afterparty и другие.

Преимущества конференции заключаются в практических знаниях, которых нет в свободном доступе, опыте экспертов из международных компаний, связях, на установление которых ушли бы годы.

Участников мероприятия ждет насыщенная программа, в которую входит двухдневная мультиформатная конференция c 17 тематическими потоками, выставка технологий — более 180 компаний предоставят решения для бизнеса на одной площадке, карьерные консультации — ведущие HR-эксперты расскажут о развитии карьеры, менторская гостиная — индивидуальная сессия в 30 минут с разбором кейсов от экспертов в сфере инновационных технологий, день обучения — интенсивная программа обучения для управленцев от экспертов-практиков, все участники получат сертификат о повышении квалификации.

Также участников ждет Speed Networking — бизнес-общение в формате speed dating — это более 10 полезных контактов за 30 минут, питчи стартапов, где вы сможете получить экспертную оценку вашего проекта от крупнейших инвесторов страны, afterparty TECH WEEK — масштабная вечеринка, закрывающая основную программу конференции. Там участников ждут яркая шоу-программа, специальный гость и расслабленная атмосфера для общения. Входит в программу и TECH WEEK Club — закрытый клуб для технократов: практические сессии, разборы кейсов компаний от топ-спикеров и закрытые экскурсии в технологичные компании, онлайн-платформа с видеозаписями докладов и презентациями.

На одной площадке будет собрано 17 больших секций о новых технологиях: цифровая трансформация бизнеса; виртуальная и дополненная реальность; инновации для руководителей и владельцев бизнеса; Fintech; современные подходы к управлению; искусственный интеллект и большие данные; блокчейн; HR-tech; Digital маркетинг; Digital Sales; Ecommerce технологии; бизнес-аналитика; образовательные технологии / ED-tech; инновации в промышленности; технологии в Retail; технологии, трансформирующие компании; информационная безопасность бизнеса.

С подробной программой конференции можно ознакомиться здесь.

Спонсором потока Tech for corporations стала KAMCHIA#Smartcity.

KAMCHIA#Smartcity — это умный город и строящаяся самоуправляющаяся и саморазвивающаяся экосистема. Он расположен в биосферном заповеднике на побережье Болгарии. Осуществляет свою деятельность и приглашает партнеров, участников и инвесторов в пять основных кластеров: туристический (детский лагерь и туризм для всех); спортивный; оздоровительный и медицинский; научно-образовательный; инновационный.

KAMCHIA#Smartcity станет мостом между Востоком и Западом и единственным на Балканах городом-полигоном для тестирования и внедрения инноваций в лабораториях своих корпоративных партнеров и бизнес-инкубаторе, который работает в формате технологического партнера для основателей стартапов из Восточной Европы с прорывными идеями, но не имеющих технических и технологических навыков и возможностей.

Посетить Tech Week стоит, если вы хотите получить преимущество над конкурентами, изменить свое сознание, найти новые связи и готовые решения для своего бизнеса; послушать и познакомиться с топовыми спикерами — вас ждет более 300 докладов от лучших специалистов в своей области; внедрить современные практики; узнать об инновационных технологиях; презентовать свой проект или компанию, арендовать стенд и рассказать о своих услугах, получить быструю обратную связь о своем продукте; найти новые бизнес-связи, обменяться идеями с коллегами и спикерами, заключить деловые соглашения во время конференции и на масштабной вечеринке AfterParty.