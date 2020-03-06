«Цифровые решения повышают доверие»: налоговый мониторинг в России стал дистанционным

Современные технологии уже не только давно вошли в повседневную жизнь, но и сделали проще работу государственных органов. За последние годы ФНС внедрила целую линейку передовых проектов, которые дали новые возможности для контроля и администрирования.

Новые системы Федеральной налоговой службы делают проще видение бизнеса в стране. Они основаны на анализе больших бах данных и использовании искусственного интеллекта. Многие проекты реализованы в форме мобильных приложений и на базе цифровых платформ.

О работе современных систем и их преимуществах рассказал руководитель ФНС Даниил Егоров, который обсудил перспективы сотрудничества с директором представительства Всемирного банка в России Рено Селигманном. Он показал возможности электронного администрирования НДС. С его помощью можно определять расхождения и проводить проверки в автоматическом режиме.

Кроме этого, Егоров рассказал о проекте по внедрению онлайн-касс. Такая система позволяет следить за продажами в секторе B2C практически онлайн, а также каждый день мониторить уровень цен и объемы продаж. Проконтролировать, чтобы чек выдали правильно, смогут сами покупатели, сканируя QR-код приложением в смартфоне. В дальнейшем могут появиться сервисы для получения бонусов и кэшбэка.

Люди больше склонны доверять машинам. Цифровые решения повышают доверие налогоплательщиков к налоговой системе. Современные технологии позволяют снизить административное бремя для налогоплательщиков, а также обеспечивают определенность в сфере налогообложения и высокое качество услуг, предоставляемых ФНС Даниил Егоров руководитель ФНС России.

Как рассказала замначальника Управления камерального контроля Марина Крашенинникова, ФНС использует дистанционный налоговый мониторинг. Он позволяет вести контроль без выездных проверок. Специалисты изучают данные учетных систем налогоплательщиков. Сейчас к такому мониторингу присоединились 95 компаний, которые обеспечивают треть налоговых поступлений в бюджет. Правительство снизит критерии для входа в программу, что привлечет до 200 новых участников.

«Цифровые проекты, которые внедряет ФНС России, действительно способствуют снижению административного давления на предпринимателей, что ведет к улучшению делового климата в стране», — подчеркнул Селигманн.

Он добавил, что Всемирный банк заинтересован в развитии взаимодействия с ФНС. В итоге стороны договорились продолжить дальнейшее сотрудничество.