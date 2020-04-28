Цифровые пропуска из-за пандемии введут в Тульской области

Регионы продолжают усиливать меры безопасности, чтобы остановить распространение нового вируса. Власти Тульской области решили ввести цифровые пропуска.

«С 30 апреля в Тульской области начнут действовать цифровые пропуска. Граждане смогут въехать в регион и выехать за его пределы исключительно при наличии цифровых пропусков», — приводит РИА «Новости» сообщение регионального правительства.

Людей пропустят, если они едут на работу, по личным и семейным делам и если им необходима помощь врача в медучреждении. Электронный документ понадобится въезжающим и выезжающим на общественном, железнодорожном транспорте и на машинах. Пропуск не потребуется только детям до 14 лет и тем, кому нужна неотложная медицинская помощь.

Ранее президент РФ Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая. Все ограничения при этом сохранятся. Он заявил, что России удалось затормозить распространение нового вируса, но угроза сохраняется, поэтому терять бдительность нельзя. Российские медики по состоянию на 28 апреля выявили 93 558 случаев заражения новым вирусом. От болезни COVID-19 умерли 867 человек.