08 декабря 2023, 10:40
Цифровые проекты Москвы получили праздничную страницу
ДИТ Москвы разработал праздничную страницу для цифровых проектов
Столичные цифровые проекты получили специальную праздничную страницу в виде виртуального многоквартирного дома. Об этом сообщила пресс-служба департамента информационных технологий Москвы.
Интерактивная страница, на которой разместили проекты «Город идей», «Активный гражданин», «Электронный дом», «Город заданий», «Наш город» и «Миллион призов», позволит узнать о самых разных аспектах городской жизни, от участия в благотворительных проектах до общественных инициатив.
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Жители столицы даже смогут играть в пять онлайн-игры, набирая баллы, которые впоследствии можно обменять на призы.
«Для горожан приготовили судоку с елочными игрушками, викторину о проекте „Активный гражданин“, игру „Найди пару“, пазл-открытку и новогодний лабиринт», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Ранее пользователям «Активного гражданина» предложили проголосовать за новые программы «Технограда».
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