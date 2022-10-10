Цифровые иконы Девы Марии появились на медиафасадах Москвы | 360°

Общество 10 октября 2022, 18:36 Поделиться Telegram

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Viber Цифровые иконы Девы Марии появились на медиафасадах Москвы MAER

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Выставка современного христианского искусства «Лики Марии — Образы Света» стартовала в Москве. Увидеть работы художницы Вероники Пономаревой-Коржевской можно и без посещения выставки. Экспонаты появились на главных экранах российской столицы.

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Трансляцию цифровых икон организовал медиахолдинг MAER. В проекте задействовали 14 медиафасадов и 70 цифровых суперсайтов.

«То что это проект вообще произошел — это большое чудо. Впервые в жизни, вообще в мире на медиафасадах, экранах возникают образы Пресвятой Богородицы. Это большое чувство, спокойствия, умиротворения всем россиянам», — заявил генеральный директор медиахолдинга МАЕR Константин Майор.

Он добавил, что люди, которые по какой-то причине не могут посетить храм, могут насладиться образом Богородицы на медиафасадах, проезжая мимо медиаэкранов.

По словам автора работ, для москвичей картины принесут только пользу и спокойствие.

«Смысл я вкладывала такой же: призыв к свету, красоте и к высшему божественному предназначению человека. У искусства тоже есть очень высокое предназначение и я надеюсь, что мы своей выставкой будем отвечать этому предназначению искусства и культуры», — отметила художница Вероника Пономарева-Коржевская.

Медиакампания MAER заканчивается 16 октября. Выставка с реальными экспонатами продолжит работать до 9 ноября в «Центре искусств. Москва».

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