Цифровые дубликаты основных документов начнут оформлять в МФЦ

В МФЦ с июля 2022 года начнут оформлять цифровые дубликаты 19 важнейших документов. Их можно будет предъявлять вместо бумажных оригиналов. Список этих документов утвердил и опубликовал на своем сайте кабмин.

«С 1 июля 2022 года в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг можно будет оформить электронные дубликаты бумажных документов. <…> Всего в перечне 19 документов», — говорится в сообщении правительства.

Перечень и порядок оформления дубликатов утвердил премьер Михаил Мишустин.

По данным Кабинета министров, в МФЦ можно будет оформить электронный военный билет, документы для соцподдержки, об образовании, справки о доходах, свидетельства ЗАГС и другие дубликаты.

Работники многофункциональных центров будут сканировать бумажные документы и заверять копии электронной цифровой подписью. Электронный дубликат появится в личном кабинете на сайте госуслуг в течение часа. После этого при обращении в МФЦ или в ведомства бумаги будут не нужны.

Накануне стало известно, что с 15 ноября родителям в Башкирии, Белгородской, Московской, Ленинградской и Тульской областях и ХМАО будут оформлять электронные свидетельства о рождении детей. Это эксперимент, который продлится до весны.