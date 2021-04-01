Цифровую волонтерскую платформу запустили в ЯНАО

Цифровую волонтерскую платформу «ЯДобро» запустили в Ямало-Ненецком автономном округе. Отмечается, что на сайте Арктического центра добровольчества будут публиковать информацию о различных проектах и мероприятиях, сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

Предложить свои услуги смогут не только добровольцы, но и рабочие коллективы. Уточняется, что за каждое доброе дело будут начислять баллы. Каждый год планируется подводить итоги и составлять рейтинг.

«Мы соберем информацию с помощью организаций, которым нужна поддержка добровольцев в реализации тех или иных проектов», — отметил директор центра добровольчества Ольга Подковыркина.

Единая платформа будет создана в партнерстве с многочисленными волонтерскими объединениями.