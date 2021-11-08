Цифровую трансформацию социальных услуг в России проведут до 2030 года

Правительство утвердило два стратегических направления в области цифровизации экономики и жизни в стране. Первое — это цифровая трансформация социальной сферы, чтобы население могло получать помощь без лишней бумажной волокиты. Для ее реализации были разработаны четыре проекта, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Первый из них — проект Единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере. Благодаря ей уже в 2024 году почти 80% россиян смогут получать федеральную помощь без лишних справок и бумажных документов, пояснил глава кабмина.

Еще один проект — Единый контакт-центр взаимодействия, где можно будет получить информацию по вопросам социальной защиты.

Для упрощения кадровых вопросов и появления новых возможностей для развития дистанционных форм занятости будет реализован третий проект по электронному кадровому документообороту.

«А чтобы сделать более удобным поиск работы для потенциальных сотрудников, начнем модернизацию государственной службы занятости населения», — добавил Мишустин.

По его словам, все услуги в этой сфере можно будет получать через портал «Работа в России».