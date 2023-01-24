Общество 24 января 2023, 18:41 Цифровую систему для поиска пропавших людей запустили в Новосибирской области

Читать 360tv в

В Новосибирской области запустили цифровую систему, которая поможет в поисках пропавших людей и преступников. Об этом сообщили на сайте ОТР.

Отмечается, что общий комплекс видеонаблюдения в регионе пополнился фиксациями со 183 объектов, на них установлено более тысячи камер.

Реклама

Также в области планируется запуск единой централизованной системы «Безопасный город», благодаря которой специалисты смогут сверять лица с базами данных ФСБ и полиции.

Реклама