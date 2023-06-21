Общество 21 июня 2023, 16:48 Цифровую платформу для доступа БПЛА к единому воздушному пространству создали в России Минтранс создал цифровую платформу для доступа БПЛА к единому воздушному пространству РИА «Новости»

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В России создали цифровую платформу, которая позволяет дронам получить доступ к единому воздушному пространству. Об этом заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев, передал ТАСС.

Руководитель ведомства подчеркнул, что цифровую платформу для беспилотников создал Минтранс.

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В середине июня президент Владимир Путин поручил кабмину принять меры к интеграции беспилотников в воздушное пространство России.

Как указали в перечне поручений, составленном по итогам участия российского лидера в мероприятиях по вопросам развития беспилотных авиационных систем, эта мера необходима для обеспечения безопасного запуска дронов.

Правительству до начала осени предстоит рассмотреть, вопрос о цифровой трансформации организации полетов дронов. Первый доклад кабмин должен представить в течение лета, а затем возвращаться к этой теме раз в полгода.