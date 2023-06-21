21 июня 2023, 16:48
Цифровую платформу для доступа БПЛА к единому воздушному пространству создали в России
Минтранс создал цифровую платформу для доступа БПЛА к единому воздушному пространству
В России создали цифровую платформу, которая позволяет дронам получить доступ к единому воздушному пространству. Об этом заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев, передал ТАСС.
Руководитель ведомства подчеркнул, что цифровую платформу для беспилотников создал Минтранс.
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В середине июня президент Владимир Путин поручил кабмину принять меры к интеграции беспилотников в воздушное пространство России.
Как указали в перечне поручений, составленном по итогам участия российского лидера в мероприятиях по вопросам развития беспилотных авиационных систем, эта мера необходима для обеспечения безопасного запуска дронов.
Правительству до начала осени предстоит рассмотреть, вопрос о цифровой трансформации организации полетов дронов. Первый доклад кабмин должен представить в течение лета, а затем возвращаться к этой теме раз в полгода.
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