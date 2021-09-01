Москвичи пожаловались на пропажу стажа из цифровой трудовой книжки

Несколько человек обратились в Пенсионный фонд России (ПФР) с жалобами на то, что из их электронных трудовых книжек пропал стаж работы в ликвидированных компаниях. О проблеме сообщило издание «Ридус». Чтобы восстановить пропавшие записи, нужно обращаться к бывшему работодателю, либо просить ПФР отправить запрос в архив.

Москвичка Светлана А. рассказала изданию, что в ее трудовой есть три пробела, сроком в два месяца, восемь месяцев и в три недели. Как женщине сообщили в ПФР, компании, в которых она работала, ликвидированы, а восстановить утраченные записи проблематично. Схожая ситуация произошла и у Дины К. Из ее рабочего стажа пропали два месяца. Как и в предыдущем случае ошибка также связана с ликвидацией компании.

Как пояснили в фонде, будут направлены запросы в архивы, но «не факт, что там что-то найдется». При этом у Светланы А. есть оригинал трудовой, но принять трудовую книжку теперь не могут, заявили в ПФР. Кроме нее требуется еще трудовой договор, приказ на зачисление на работу и на увольнение.

За время внедрения цифровых трудовых книжек пользователи с серьезными проблемами не столкнулись, сообщили изданию в пресс-службе ПФР. Если же у человека отсутствуют какие-то записи, то ему нужно обратиться к работодателю, «который внес некорректные или неполные данные», или же попросить Пенсионный фонд восстановить эти данные из архива.

Трудовые книжки нового образца начнут действовать в России с 1 января 2023 года. Однако можно будет пользоваться и прежними без ограничений. Это касается также бланков и вкладышей старого образца, которые хранят работодатели.