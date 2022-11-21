Общество 21 ноября 2022, 19:10 Цифровой проект «QR-остановка» распространят в Амурской области

Читать 360tv в

В пяти городах Амурской области появятся автобусные QR-остановки. Об этом написал сайт kp.ru.

Минувшим летом этот проект запустили в пилотном режиме в Белогорске и Благовещенске. С помощью QR-кодов, размещенных на автобусных остановках, пассажиры могут следить за движением общественного транспорта.

Реклама

По словам главы региона Василия Орлова, таблички с QR-кодами планируется разместить на всех остановочных павильонах Благовещенска, Тынды, Свободного, Шимановска, Зеи и Райчихинска

Реклама

«Сервис работает эффективно, получаем хорошую обратную связь от людей. Будем эту практику постепенно распространять по всей области», — добавил губернатор.