11 февраля в рамках Недели безопасного интернета состоялся международный форум по кибербезопасности Cyber Security Day 2020.

Ключевым мероприятием форума стала пресс-конференция на тему «Цифровой Диктант: акценты 2020 года», в которой приняли участие организаторы и партнеры всероссийской акции по определению уровня цифровой грамотности «Цифровой Диктант» (цифровойдиктант.рф)

На пресс-конференции обсудили основные направления сотрудничества, представили новые проекты, а также анонсировали нововведения «Цифрового Диктанта 2020», его региональные особенности и этапы проведения.

Организаторами мероприятия выступили РОЦИТ, РАЭК и Microsoft при поддержке Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Цифровой Диктант впервые прошел в 2019 году и стал самой масштабной акцией по определению цифровой грамотности. В 85 регионах РФ диктант прошли почти 40 000 пользователей. В этом году акция пройдет с 28 марта по 11 апреля и планирует охватить в 2 раза больше участников. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Как отметил директор РОЦИТ Сергей Гребенников:

«Технологии пронизывают все сферы нашей жизни, поэтому цифровые компетенции становятся для нас необходимостью. А потому каждому пользователю важно понимать, какими компетенциями он обладает, а какие ему стоит развивать. Именно из этой потребности родилась акция Цифровой Диктант. Мы рады, что наши партнеры поддерживают такой важный социальный проект и помогают нам сделать его еще масштабнее. В прошлом году акция вызвала широкий интерес среди пользователей, но не все успели принять участие. Поэтому в этом году мы увеличили срок проведения до двух недель и ждем еще больший охват.Кроме того, в 2019 году мы работали в основном сетевым сообществом, которое уже активно вовлечено в цифровую среду. В 2020 мы неспроста объявляем о старте акции „Цифровой Диктант“ в штабе Общероссийского народного фронта. Благодаря ОНФ мы надеемся дотянуться не только до больших регионов, но и до самых отдаленных уголков нашей страны. Мы за то, чтобы в стране происходила цифровая трансформация, чтобы пользователи оценивали свои знания, определяли точки роста и развивали свои цифровые компетенции. Именно поэтому в 2020 году „Цифровой диктант“ — это не просто акция по оценке цифровой грамотности, это еще и большой портал, на котором находится множество образовательных материалов».

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров призвал пользователей присоединиться к прохождению Цифрового диктанта и рассказал о расширении масштабов сотрудничества:

«В этом году ОНФ принял решение расширить свое участие в акции. «Цифровой диктант» пройдет во всех 85 региональных отделениях Народного фронта. Наша задача — помочь как можно большему числу жителей в регионах проверить уровень своих знаний. При этом региональные исполкомы ОНФ станут площадками, которые объединят экспертов, лидеров общественного мнения, специалистов коммерческого и некоммерческого секторов, которые занимаются на территориях решением задач цифровизации и работой с населением».

Директор РАЭК Сергей Плуготаренко считает, что Цифровой Диктант полезен не только для пользователей, но и для всей ИТ-индустрии в целом:

«Digital Диктант — отличный проект, запущенный РОЦИТом в прошлом году. РАЭК сразу же поддержала его: мы видим, что помимо очевидной полезности для интернет-пользователей, это еще и хороший инструмент для развития цифрового бизнеса в России. Проект помогает консолидации компаний, он находит поддержку как в бизнес-кругах, так и у государства. Его интересно и легко продвигать.

В прошлом году Диктант выявил среднее значение уровня цифровой грамотности по России — около 7 из 10 баллов. Вовлеченность в него пользователей показала, что население нашей страны хочет использовать интернет профессионально, разбираться в новинках, быть на волне технологий».

По словам директора РАЭК, IT-бизнес, со своей стороны, понимает: сохранение темпов роста интернет-экономики в России связано напрямую не только с высококвалифицированными кадрами, но и с ростом грамотности интернет-пользователей. И поэтому бизнес готов инвестировать в это направление.

«И конечно же Диктант «подсказывает» роль государства: необходимо стимулировать рост количества и качества ИТ-специальностей в ВУЗах по всей стране, а также проводить работу, нацеленную на самообразование граждан в вопросах интернет-технологий и повышение цифровой грамотности. От государства тут, пожалуй, требуются не меньшие усилия и инвестиции.

Здорово, что второй год подряд Digital Диктант проходит при поддержке ОНФ, а также общественных организаций и ряда ИТ-компаний. Уверен, вместе мы сможем сформировать грамотную повестку, модернизировать цели и задачи проекта этого года, привлечь в Диктант ещё больше участников», — отмечает Сергей Плуготаренко.

Эльза Ганеева, менеджер по работе с государственными органами Microsoft, представила результаты Индекса цифровой культуры, ежегодного исследования, посвященного культуре общения и личной безопасности в сети за 2019 год, а также отметила важность цифровых компетенций для развития цифровых технологий:

«По результатам ежегодного исследования Microsoft «Индекс цифровой культуры», 79% россиян сталкивались с онлайн-рисками в 2019 году. Учитывая это, мы, как ИТ-компания, осознаем степень своей ответственности по созданию безопасных сервисов и распространению практик, способствующих уважительной онлайн-коммуникации. Но для достижения максимального результата необходима многосторонняя дискуссия и постоянный диалог со всеми заинтересованными сторонами. Поэтому мы очень ценим, что РАЭК и РОЦИТ на постоянной основе проводят «Цифровой Диктант».

В рамках пресс-конференции также было объявлено о сотрудничестве РОЦИТ и Кружкового движения НТИ, о чем рассказала директор по стратегическому развитию Наталья Кравченко:

«Партнерство с РОЦИТ позволит привлечь к участию во всероссийской акции сообщество Кружкового движения, которое охватывает уже порядка 200 000 человек, и в перспективе получить верифицированные данные о цифровой грамотности наших участников».

Руководитель направления «Учитель» образовательной онлайн-платформы Учи.ру Екатерина Латыпова рассказала о запуске разработанного совместно с РОЦИТ онлайн-курса по повышению цифровой грамотности учителей:

«Мы видим возрастающий спрос учителей на развитие их цифровых компетенций. Педагоги сегодня не только являются проводниками знаний для подрастающего поколения, но и возрастает роль учителя как наставника.

Уникальный курс по цифровой грамотности, который Учи.ру разрабатывает вместе с РОЦИТ, направлен на развитие компетенций педагогов, востребованных в реалиях 21 века. Он содействует решению задач федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».

Курс будет размещен на портале цифрового диктанта и онлайн-платформе Учи.ру. Это означает, что к курсу получит доступ самое широкое сообщество учителей, в том числе 220 тысяч педагогов, которые уже преподают с использованием цифровой платформы Учи.ру в школах во всех регионах России.»

С приветственным словом к участникам обратилась заместитель Роскомнадзора Приезжева Антонина Аркадьевна.

«В первую очередь от лица Роскомнадзора приветствую участников Форума. Отрадно слышать, что все участники говорят об одних и тех вещах, но в различных направлениях. Следует отметить, что требование современности — это позитивный контент в сети интернет и знание обычными пользователями общепринятых нормы сети. Отсюда следует, что повышение цифровой грамотности продиктовано современной реальностью.

Сегодняшнее мероприятие, на котором поднимаются эти актуальные темы, является важным событием, свидетельствующим о привлечении внимания всех заинтересованных сторон к проблемам существующих угроз в сети Интернет. Здесь наша общая цель — пропаганда более безопасного и более ответственного использования онлайн-технологий, особенно среди детей и молодежи.

Ни для кого не секрет, что дети, рожденные в мире цифровых технологий, быстрее справляются с высокими технологиями. Однако к данному поколению требуется особый подход. Здесь весьма важно не погасить энтузиазм опасностями, которые могут таить в себе информационные технологии, а создать условия для формирования гармоничной и безопасной среды.

На сегодняшний день, Роскомнадзор проводит обучающие уроки, направление на повышение безопасности детей в сети: недавно мы создали отраслевой детский портал, посвященный персональным данным в сети. Посредством этого, мы стараемся прививать понимание бережного отношения граждан к своим персональным данным. Кроме того, немаловажную роль играют молодёжные палаты, которые являются мостом между молодым поколением и регуляторными органами государства.

Наши адресные действия, согласно аналитическим данным, охватывают около 80% общей численности детей и подростков России. Важно отметить, что эффективность проводимой работы с несовершеннолетними мы оцениваем посредством получения от детей «обратной связи». Так, в 2019 году мы провели тестирование среди 5,5 млн. несовершеннолетних и с удовлетворением отметили, что уже у 83% участников тестирования сформировалось четкое понимание понятия «персональные данные».

Что же касается сегодняшнего Форума, желаю всем участникам интересных дискуссий, качественных предложений, новых встреч и деловых контактов, успешной и плодотворной работы. Я желаю всем участникам плодотворной работы и приятных деловых встреч!» — отметила Приезжева Антонина Аркадьевна

Напоминаем, что Cyber Security Day 2020 — это международный форум по кибербезопасности и центральное мероприятие Недели безопасного интернета.