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    24 июня 2022, 20:10

    Названы главные правила цифрового этикета

    Полина Гребенщикова

    Деловые переписки все чаще происходят в чатах и мессенджерах. Там, как и в жизни, есть определенные правила этикета, рассказала «Москве 24» карьерный эксперт центра «Моя работа» Галина Чемоданова.

    Названы главные правила цифрового этикета

    «Многое из того, без чего мы не можем представить личную беседу, неуместно в рабочих чатах. Это не просто переписка, а особый цифровой этикет», — рассказала она.

    Нужно уважать собеседника и экономить его время. От голосовых сообщений лучше воздержаться. Если избежать их никак невозможно, они должны быть короткими и емкими. Также не стоит использовать много смайликов, стикеров и гифок, написали «Аргументы и факты».