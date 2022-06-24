Названы главные правила цифрового этикета

Деловые переписки все чаще происходят в чатах и мессенджерах. Там, как и в жизни, есть определенные правила этикета, рассказала «Москве 24» карьерный эксперт центра «Моя работа» Галина Чемоданова.

«Многое из того, без чего мы не можем представить личную беседу, неуместно в рабочих чатах. Это не просто переписка, а особый цифровой этикет», — рассказала она.

Нужно уважать собеседника и экономить его время. От голосовых сообщений лучше воздержаться. Если избежать их никак невозможно, они должны быть короткими и емкими. Также не стоит использовать много смайликов, стикеров и гифок, написали «Аргументы и факты».