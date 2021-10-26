«Цифровое Телевидение» запустило приложение «Наш ребенок» для родителей

Медиахолдинг «Цифровое Телевидение» презентовал новое приложение «Наш ребенок» с трекерами сна, роста, лайфхаками по кормлению и домашней диагностике заболеваний. Кроме того, там много игр, роликов и карта с местами для семейного отдыха.

Главной целью этого приложения было снижение тревожности родителей. Оно представляет целую экосистему родительства. К нему можно подключить всех родственников, которые могут жить в других городах, и они тоже будут в курсе, как растет и развивается ребенок.

В создании приложения «Наш ребенок» принимали участие психологи, методологи, врачи и эксперты в области развития детей. В нем можно найти самые востребованные трекеры: сна, прогулок, кормления, роста, веса и зубов.

Также в приложении есть алгоритм для первичной диагностики детских заболеваний, чтобы родители не пользовались непроверенной информацией из поисковиков. Программа анализирует симптомы, находит вероятный диагноз и рекомендует обратиться к врачу. Помимо этого, мамы смогут воспользоваться инструкциями от специалистов по грудному вскармливанию и другими советами по уходу за младенцами.

В приложении есть много разных развивающих игр от издательства «Умница». Анимационная студия «Паровоз» подобрала детские ролики и песенки из популярных мультфильмов «Лео и Тиг», «Деревяшки», «Сказочный патруль», «Волшебный фонарь», «Ми-ми-мишки» и другие.

Также приложение может подсказать детские развлекательные заведения, места для семейного отдыха, образовательные учреждения для детей и другое. С помощью такой карты родители смогут планировать семейные развлечения.

Приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play.