Цифровое моделирование в сфере ЖКХ, транспорта и производства: кто стал лучшим в 2022 году

В Минстрое России состоялось награждение лауреатов VI Всероссийского конкурса «ТИМ-лидеры-2021/22», в рамках которого были отмечены лучшие BIM-специалисты и компании, применяющие технологии информационного моделирования (ТИМ).

4 августа в рамках конкурса состоялась конференция «Лучшие практики технологии информационного моделирования в России». В ней приняли участие замминистра строительства и ЖКХ Константин Михайлик, первый заместитель руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Олег Рындин, а также другие государственные деятели, эксперты и победители конкурса «ТИМ-лидеры».

«Все приходят к пониманию, что информационное моделирование — это переход от экстенсивных форм ведения народного хозяйства к интенсивным», — отметил заместитель министра строительства и ЖКХ России Константин Михайлик на встрече с участниками. «Все крупные корпорации, а они занимают большую долю рынка и являются законодателями моды, уже это осознали. При этом многие поняли важность развития ТИМ даже до того, как государство начало этим заниматься. Я бы даже сказал, что поручения президента были сформулированы, потому что было видно, что эта технология дала положительные плоды в процессе работы корпораций. Мы раньше не понимали, насколько российские вендоры готовы к развитию продуктов и насколько якорные заказчики готовы сформулировать свои потребности. Сегодня мы знаем, что спрос и предложение встретились, поняли друг друга и начали идти рука об руку в светлое будущее, поэтому вариантов для альтернативного развития событий я больше не вижу».

В деловой части конференции победители конкурса «ТИМ-лидеры» представили свои конкурсные работы. Участники рассказывали о применении ТИМ в эксплуатации жилых комплексов, презентовали проекты, посвященные информационному моделированию объектов транспортной инфраструктуры и общественного назначения, а также много обсуждали образование в области информационного моделирования.

Кроме того, уникальный проект был представлен в номинации «Информационное моделирование существующих промышленных объектов» — цифровой двойник промплощадки АО «Кольская ГМК» в городе Мончегорск. Задачу реализовало Мурманское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие и компания «КРЕДО-ДИАЛОГ».

«В процессе создания мы хотели получить информационной актив: все данные об объектах, где они находятся, как выглядят», — признался главный специалист управления имуществом Кольской ГМК Денис Рудаков. «Сейчас мы пришли к выводу, что создаем не просто цифровую 3D-модель, а идем к эксплуатационному цифровому двойнику, который может в перспективе дать нам возможность в электронном виде управлять производством».

На сегодняшний день информационная модель Кольской ГМК состоит из 2000 моделей зданий и сооружений, более 40 км железных и 20 км автомобильных дорог, десятков километров подземных и надземных коммуникаций, эстакад, ограждений линии связи и много другого. Общая площадь цифровой модели рельефа составляет 6 109 000 м².

Оцифровка проводилась с помощью современных устройств и методов проведения геодезической съемки — применялись беспилотные летающие аппараты (дроны), электронные тахеометры и теодолиты, GPS-приемники, камеры высокого разрешения, 3D-сканеры и специализированное программное обеспечение.

«Наша компания взаимодействует с „Норникелем“ уже достаточно давно, наши программные продукты используются в разных сферах инженерной деятельности», — рассказал Сергей Коледа, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами компании «КРЕДО-ДИАЛОГ». «Основное преимущество информационного моделирования — это экономия времени и денег. Это то, что помогает проектировщикам более точно планировать свои действия и получать тот результат, который им необходим».

Главный инженер Мурманского землеустроительного проектно-изыскательского предприятия Александр Трохимчук добавил: «Эта модель должна развиваться. Именно в этом основная задача. Какие данные необходимы, как их систематизировать и совместить с теми позициями, которые необходимы Кольской ГМК. Ведь в будущем этими данными должны пользоваться все».

5 августа в Главном зале Минстроя России участники проекта на Кольской ГМК были награждены дипломом и статуэткой за первое место.

Главный менеджер по цифровой трансформации Кольской ГМК Илья Орлов поделился эмоциями после церемонии: «Признание от коллег, министерств и ведомств — это всегда почетно. Хочется вдохновляться этим, двигаться дальше. У нас целая команда: вендоры, университеты, разные специалисты. Хочется продолжать эту волну, показывать результат и быть быстрее, выше, сильнее».

Награду вручили заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик и президент ассоциации «Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования» (НОТИМ) Михаил Викторов.

Организаторы конкурса «ТИМ-лидеры» отметили, что 2022 год войдет в историю России, в том числе, из-за цифровой реформы в строительстве и повышения технологической независимости отрасли. А потому наработки российских вендоров, строительных компаний и заказчиков в лице крупных корпораций («Норникель», «Газпром» и «Росатом») сейчас становятся очень важными и востребованными.