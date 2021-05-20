Цифровую выставку детских рисунков впервые открыли в Третьяковской галерее
Первую цифровую выставку детских рисунков открыли в Третьяковской галерее. Предварительно ребята прошли образовательную программу на сайте проекта компании МТС «Поколение М». Занятия были бесплатными.
Чтобы показать работы в Третьяковской галерее, начинающие авторы со всех уголков страны участвовали в конкурсе. Самому младшему из них всего 10 лет. Несколько месяцев дети учились онлайн у художника Ростана Тавасиева.
Занятия проходили на сайте благотворительного проекта МТС. Его задача — развить полет фантазии и помочь ребятам создать эскизы на тему «Искусство в космическом пространстве».
Свои работы дети загружали на конкурс, где главный приз — возможность представить результат в Третьяковской галерее. Из множества заявок эксперты выбрали 15. Об этом рассказала гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
Дай бог детям, которые победили на конкурсе, в будущем стать настоящими звездами, какую бы профессию они ни выбрали
Компания МТС сотрудничает с Третьяковской галереей уже три года. Главная цель всего благотворительного проекта — помочь ребятам из разных уголков страны развиваться в творчестве, а заодно дать им возможность спасти жизни своих сверстников.
Активности в социальных сетях и на сайте «Поколения М» — а это загруженные рисунки, лайки или репосты — МТС конвертирует в деньги, которые затем направляет на лечение тяжелобольных детей. Об этом сказал президент компании Вячеслав Николаев.
Каждый год более чем на треть увеличивается количество ребят, проходящих онлайн-обучение в рамках нашего творческого благотворительного проекта, который мы реализуем в сотрудничестве с ведущими культурными и образовательными учреждениями России
Он добавил, что третий год МТС и Третьяковская галерея по итогам художественного онлайн-конкурса делают выставку работ одаренных ребят в стенах галереи.
В этом году вместо привычной выставки картин в рамах — цифровая экспозиция в виде вращающейся сферы и экрана с эскизами победителей в анимации. У каждого ребенка свое видение космоса.
«В космосе преобладают геометрические формы, но тем не менее присутствует хаос. Я решила совместить хаос и порядок в одной картине», — поделилась участница проекта «Поколение М» Екатерина Розенбаум.
Посетить экспозицию можно в здании Новой Третьяковки до 3 июня. Организаторы уже начали подготовку к новому сезону — он стартует этой осенью.