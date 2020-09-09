Цифровая трансформация недвижимости: компанию «Культура» пригласили для управления сервисами ЖК «Береговой»

Компания «Главстрой» пригласила управлять сервисами жилого премиум-квартала «Береговой» на Москве-реке цифровую организацию «Культура». Дома расположены в престижном Западном административном округе. Это новостройки в историческом районе Филевский парк.

Технологическая инфраструктура ЖК «Береговой» — это комплекс сложных инженерно-технических систем. Он включает в себя умные сервисы, мобильные приложения, маркетплейс и не только. Все это обеспечивает жителей необходимым набором услуг по управлению недвижимостью и комфортному проживанию с учетом их личных потребностей.

Оснащенность ЖК «Береговой» соответствуют самым высоким современным стандартам. Здесь поддерживают инвестиционную привлекательность недвижимости. Жильцам предлагают цифровизацию услуг по управлению жильем и их прозрачность.

Компания «Культура» предоставляет готовые цифровые решения по управлению недвижимостью бизнес- и премиум-класса, а также учитывает уникальные особенности каждого объекта.

«Культура» — первая в России действующая информационная система управления жилым комплексом. Это единая программно-аппаратная платформа. Она включает в себя функции мониторинга и управления системами жилого комплекса. Например, диспетчеризацию задач между сотрудниками управляющей компании, контроль их выполнения, взаимодействие с жителями, а также CRM-системы.

Компания «Культура» специализируется в сегменте жилой недвижимости бизнес- и премиум-класса. Благодаря использованию единой системы управления с элементами искусственного интеллекта, она обеспечивает эффективность всех процессов в ЖК «Береговой».

Цифровую инфраструктуру и сервисы оперативно адаптируют под запросы пользователей. Это отметил директор проекта «Береговой» Роман Гудаев. По его словам, после запуска важно сохранить проект таким, каким он задумывался: от идеи и архитектурной концепции до высокого уровня цифровой оснащенности и качества жизни.

Для этого на этапе проектирования мы продумали множество возможных сценариев эксплуатации комплекса и технологические требования к ним, чтобы наши клиенты могли забыть о бытовой рутине. Нам хочется, чтобы жители могли, например, отправить детей гулять во двор, заказать на это время клининг в квартире и одновременно в лобби на первом этаже встретиться с деловыми партнерами. И при этом чтобы они были спокойны Роман Гудаев.

Например, важно, чтобы, пока дети гуляют на улице, родители могли получить смс-оповещение о том, что уборка завершена, а также напоминание о вечерней афтепати на набережной.

«Чтобы воплотить эту или похожие истории в жизнь, комплекс должен обладать серьезной цифровой начинкой, объединяющей в единое информационное пространство техническую базу комплекса, управляющую компанию и жителей», — подчеркнул Роман Гудаев.

Компанию «Культура» выбрали, поскольку у нее есть готовые решения для выполнения этих задач. Для жителей ЖК «Береговой» система проста в использовании и имеет удобный интерфейс.

Скачав приложение, каждый клиент получает доступ к личному кабинету, в котором он выбирает сервисы, необходимые для комфортного проживания в комплексе. Все остальное за него выполняет операционная система, в том числе управляет безопасностью.

Она взаимодействует с управляющей компанией, следит за своевременным обслуживанием дома, выполняет запросы, а также предлагает и приобретает товары и услуги. Это целая экосистема, с помощью которой комфортно решать ежедневные бытовые вопросы. Об этом рассказала генеральный директор компании «Культура» Ирина Извекова.

Цифровая трансформация недвижимости — это новый этап в повышении качества городского пространства Ирина Извекова.

«Главстрой», девелопер проекта, предусмотрел необходимые технические решения еще на этапе проектирования. Благодаря такому подходу выиграли и покупатели, потому что цифровое управление позволяет сохранить недвижимость в долгосрочной перспективе. Такие дома, хоть пока они и являются редкостью, имеют высокую рентабельность и становятся популярным инструментом инвестиций.

О жилом квартале на Москве-реке «Береговой»

ЖК «Береговой» расположен на береговой линии Москвы-реки, в престижном Западном административном округе.

Он находится в историческом районе Филевский парк по адресу Береговой проезд, владения 2-3. Это городской кластер с комплексной инфраструктурой для современной жизни.

Проект предполагает создание 740 рабочих мест. На территории площадью 32 гектара появятся жилые дома, образовательный кластер с обучением от дошкольного возраста до вузов, спортивный комплекс, поликлиника, сеть променадов, стрит-ритейл с магазинами, ресторанами, кафе-кондитерскими, парк для прогулок и активного отдыха, закрытые дворики, комьюнити-клуб и авторские входные группы с уютными лобби.

«Береговой» — один из самых масштабных проектов, связанных с городской программой развития Москвы-реки и набережных.

Одним из ключевых центров притяжения ЖК «Береговой», доминантой локации, станет километровая пешеходная набережная, которая будет продолжением Филевской набережной. Вместе их протяженность составит шесть километров.

В локации «Берегового» доступны все виды транспорта и при этом нет перегруженных автомагистралей. В пешей доступности находятся станции метро.