Нуждающихся в соцпомощи россиян будет вычислять цифровая платформа

Нуждающихся в социальной помощи россиян будут вычислять с помощью Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Законопроект об этом правительство внесло на рассмотрение в Госдуму.

Законопроект предусматривает изменение закона «О государственной социальной помощи», сообщила газета «Известия». Если документ одобрят, что нуждающихся в соцпомощи будут выявлять через систему ЕГИССО. Цифровая платформа будет рассчитывать среднедушевой доход члена семьи и оценивать имущественную обеспеченность.

Для использования системы в нее будут вноситься данные, предоставляемые ФНС, МВД и Росреестром. Обработкой информации займется Пенсионный фонд. Когда система выявит нуждающегося в предоставлении соцпомощи, тот получит сообщение о возможности получения мер поддержки.

«Все это — важная часть работы по созданию механизма социального казначейства, справедливой и востребованной системы защиты людей», — отмечал премьер-министр Михаил Мишустин.

Он подчеркивал, что цифровая платформа позволит сделать помощь россиянам более адресной.