Цифровая экономика стала реальностью. МФЦ Подмосковья как пример для регионов

В четверг, 12 сентября, в Белгороде начался форум «ПРОФ-IT — 2019». На нем представители различных регионов страны поделились друг с другом опытом по внедрению IT-технологий в экономику. Для Подмосковья это важная тема — цифровизация давно стала фишкой управления регионом.

Источник фото: телеканал «360»

Область почти шесть лет занимается цифровой экономикой. И результат налицо: жители реже сталкиваются с бюрократией, многие проблемы можно решить с помощью интернета, а работа чиновников стала эффективнее. Яркий пример — многофункциональные центры. Людям не нужно ходить по разным ведомствам — все проблемы можно решить в одном месте, причем недалеко от дома.

Но, несмотря на достижения, впереди еще много работы.

«МФЦ работают во всех регионах, работают успешно, и сегодня, наверное, уже нет региона, когда житель должен идти на поклон к чиновнику, стоять у него в приемной и ждать, когда окажется услуга. Мы сегодня видим, как эффективно работают МФЦ, но всегда есть к чему стремиться», — рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, который возглавил на форуме пленарное заседание рабочей группы Госсовета.

Источник фото: телеканал «360»

Следующий шаг — оптимизация. По словам губернатора, льготы должны продлеваться автоматически, чтобы люди лишний раз не ходили в МФЦ.

«Не нужно бояться, когда у студента заканчивается льготная карточка и ему нужно опять идти в МФЦ для того, чтобы даже в самом современном МФЦ ему продлили эту карту. Это должно происходить проактивно, потому что есть все необходимые данные», — добавил губернатор.

Поделиться идеями

Будущее цифровизации во многом зависит от обмена опытом. «ПРОФ-IT» — первая в России площадка, которая объединила в себе передовой опыт и знания регионов. Кроме того, в рамках форума пройдет конкурс на лучшие проекты в цифровой сфере.

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«Можно сказать, что форум и конкурс — это тоже прикладные сервисы, которые позволяют нам общаться, делиться проектами и выдвигать новые инициативы. Здесь формируются межрегиональные связи, идет обмен опытом и идеями», — подчеркнул полпред президента России в ЦФО Игорь Щеголев.

Форум «ПРОФ-IT — 2019» продлится два дня. Впереди его участников ждут мастер-класс «Эффективная работа в социальных сетях», секция «Инновационные региональные практики» и, конечно, награждение победителей конкурса.