Цифровая база таксистов заработает в Москве с 1 августа

База с цифровыми профилями водителей начнет работать в Москве с 1 августа. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Эта система аналитики должна сделать поездки в такси более комфортными и безопасными. Работать она будет следующим образом: у каждого таксиста будет уникальный цифровой ID, где будут собраны данные о наличии действующих прав, разрешениях на перевозку пассажиров, штрафах и отработанных часах.

«Система поможет исключить переработки, а еще не позволит работать нарушителям, это сократит число ДТП в городе и в разы улучшит сервис», — пояснили в департаменте.

Планируется, что цифровой профиль позволит сбалансировать зарплату водителей и не гнаться за переработками. Средняя поездка на такси по Москве в первом квартале этого года стоила 448 рублей, отметили в ведомстве.

Регистрация водителей в системе началась с апреля. С 27 мая водители такси начали получать цифровые профили и уникальные идентификаторы.