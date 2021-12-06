ЦИАН запретил владельцам квартир сдавать жилье «только славянам»

Объявления о продаже или аренде квартир на сайте недвижимости ЦИАН не должны содержать требований о расе или этнической принадлежности арендаторов или покупателей. Как уточнила администрация платформы, новые правила внесли в лицензионное соглашение, которое заключают пользователи сайта.

Начиная с 1 декабря объявления не должны содержать предпочтения, основанные на цвете кожи, религии, национальности, гражданстве. Авторов уже опубликованных объявлений администрация попросила отредактировать их до 1 февраля.

После этой даты администрация внесет правки в нарушающие правила объявления самостоятельно.

«Мы выступаем за равные возможности для всех пользователей ЦИАН и верим в то, что это решение станет отраслевым стандартом на рынке недвижимости», — говорится в сообщении платформы.

Сайт предложил пользователям не оставаться равнодушными и пресекать факты дискриминации.