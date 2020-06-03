Церковный деятель рассказал о мерах профилактики в храмах
Меры профилактики коронавируса будут соблюдаться в храмах Московской области, которые вновь открыли для прихожан. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойду.
По его словам, «доступ прихожан в храмы со дня открытия будет обеспечен с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических предписаний Роспотребнадзора, в том числе социальной дистанции во время богослужений из расчета один человек на четыре квадратных метра».
«Те временные меры, которые приняты сейчас, ни в коей мере не являются изменением порядка богослужебной жизни», — уточнил Легойда.