Церковный деятель рассказал о мерах профилактики в храмах

По его словам, «доступ прихожан в храмы со дня открытия будет обеспечен с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических предписаний Роспотребнадзора, в том числе социальной дистанции во время богослужений из расчета один человек на четыре квадратных метра».

«Те временные меры, которые приняты сейчас, ни в коей мере не являются изменением порядка богослужебной жизни», — уточнил Легойда.