Церковь XV века нашли на дне Чудского озера

«Был обнаружен фундамент церкви, которая сейчас находится на глубине одного метра. Возраст, согласно летописям — XV век, 1450 годы», — рассказал декан географического факультета Российского государственного педагогического университета имени Герцена Дмитрий Субетто.

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Как заметил ученый, фундамент храма нашли в 1,5 километрах от берега. При этом глубины озера не превышают двух метров.

Экспедиции предстоит установить точное место легендарной битвы. После этого ученые рассчитывают начать археологические исследования непосредственно на месте Ледового побоища.

Как считает официальная историография, Ледовое побоище произошло на Чудском озере в ХIII веке. Дружина под командованием князя Александра Невского дала здесь бой Ливонскому ордену 12 апреля (по новому стилю) 1242 года. Эта дата считается одним из днем русской воинской славы.

Археологических доказательств, которые бы позволили наконец четко указать место легендарной битвы, до сих пор найдено не было. Современные представления о битве в основном сформированы благодаря культовому фильму режиссера Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». Фильм вышел в 1938 году.