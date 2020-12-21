Церковь XIX века под Тулой попытались продать в Сети

Храм Димитрия Солунского вместе с участком выставили на продажу в Сети. За церковь авторы объявления попросили 450 тысяч рублей. Предложение уже убрали, но в региональной инспекции по охране объектов культурного наследия уже начали проверку.

«Частная собственность, физическое лицо. Продажа проводится конкурсным управляющим. Это [здание] не принадлежит епархии. <…> Мы со своей стороны проводим мероприятия в отношении состояния объекта культурного наследия», — сообщил «360» начальник инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия Дмитрий Бойченко.

Он пояснил, что с законодательной точки зрения продажа храма является законной. При этом если рассматривать духовную составляющую, то предложение о покупке является неправильным. Само объявление появилось на Avito. Храм Димитрия Солунского в селе Завалово под Тулой выставили на продажу за 450 тысяч рублей. Площадь здания и участка составляет 166,2 квадратного метра. Сейчас объявление уже удалено.

Источник фото: avito.ru

В свою очередь в Белевской епархии РПЦ заявили «Интерфаксу», что занимаются вопросом продажи храма совместно с региональным комитетом по охране памятников. Сейчас специалисты уточняют статус здания и устанавливают законность продажи.