РПЦ никогда не признает однополые браки. Православная церковь может назвать сожительство людей одного пола только грехом. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью телеканалу «Россия 1».

«Вот простая вещь: православная церковь не соглашается и никогда не согласится с новомодной идеей, касающейся брачных отношений, — мы называем сожительство, которое сейчас практикуют люди одного и того же пола, особым грехом», — сказал он.

Патриарх также подчеркнул, что «в каком-то смысле церковь на Западе достаточно уязвима».

20 ноября Кирилл отметил свой 75-й юбилей. Президент России Владимир Путин наградил его орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Церемония прошла в Екатерининском зале. По традиции, патриарх празднует свой день рождения по-монашески. Он совершает регулярные богослужения и считает их «главным для него делом».