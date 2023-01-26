Общество 26 января 2023, 14:32 Церковь Бориса и Глеба планируют воссоздать в Петербурге к концу 2023 года

Читать 360tv в

Работу над проектом воссоздания церкви Бориса и Глеба на Синопской набережной в Санкт-Петербурге планируют завершить к концу 2023 года. Археологические раскопки на территории начнут проводить с середины февраля, сообщила газета «Петербургский дневник».

Отмечается, что при воссоздании церкви используют лишь 30% от территории, на которой она стояла вплоть до разрушения в 1975 году.

Реклама

В настоящее время ведется подготовка участка к началу профессиональных раскопок.