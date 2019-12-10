Церетели напишет трехметровый портрет Лужкова

Юрий Лужков как мастер афоризма. Главные фразы экс-мэра Москвы Подробнее

«Я согласовал [с ним], пока он был жив, и сейчас работаю на эту тему. Трехметровый Лужков будет», — объяснил скульптор, добавив, что бывшего мэра отличала преданность, патриотизм, любовь к москвичам и Москве.

Юрий Лужков, который был главой столицы 18 лет (1992–2010 годы), умер 10 декабря в клинике Мюнхена после плановой операции.

Церемонию его отпевания в храме Христа Спасителя проведет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Похоронят бывшего мэра на Новодевичьем кладбище.

В связи с его смертью семье выразили соболезнования президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин.