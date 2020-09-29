Церемонию вручения премии «Ника» проведут в 2021 году

По данным NEWS.ru, такое решение приняли из-за пандемии коронавируса. Представитель дирекции «Ники» Ирина Ильичева рассказала, что лауреатов 2019 и 2020 года наградят в 2021 году.

«Есть рекомендации людей [в возрасте] 65 плюс, а у нас много пожилых академиков, нет гарантии, что мы сможем соблюсти абсолютную безопасность. Долго обсуждали, в итоге решили, что рисковать не стоит», — заключила она.