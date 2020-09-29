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    29 сентября 2020, 15:13

    Церемонию вручения премии «Ника» проведут в 2021 году

    Дарья Морозова

    Организаторы премии «Ника» решили перенести церемонию награждения на весну следующего года. Об этом сообщил ТАСС.

    По данным NEWS.ru, такое решение приняли из-за пандемии коронавируса. Представитель дирекции «Ники» Ирина Ильичева рассказала, что лауреатов 2019 и 2020 года наградят в 2021 году.

    «Есть рекомендации людей [в возрасте] 65 плюс, а у нас много пожилых академиков, нет гарантии, что мы сможем соблюсти абсолютную безопасность. Долго обсуждали, в итоге решили, что рисковать не стоит», — заключила она.

    Новости SMI.FM