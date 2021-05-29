Церемонию развода караулов президентского полка провели в Кремле впервые с 2019 года

Впервые с 2019 года военные президентского полка провели церемонию разводов пеших и конных караулов на Соборной площади Московского Кремля. «360» вел трансляцию на YouTube.

На опубликованных кадрах видно, как группа военных строевым шагом меняет построение рядов и виртуозно вращает оружие. Несмотря на дождливую погоду, посмотреть на торжественную церемонию пришли зрители.

Из-за пандемии коронавируса церемонию развода караулов в Кремле отменили на год. Это первый выход президентского полка после перерыва.

Как отметил ТАСС, программа не изменилась с 2019 года. В основе все те же перестроения военнослужащих в различные фигуры, из которых самой зрелищной остается «круг». После построения члены караула стреляют в воздух холостыми патронами.

В центре по связям с общественностью ФСО уточнили, что в церемонию добавили несколько новых фигур. В том числе «ромб» с эффектом домино, а также фигуры «торт», «фейерверк» и «снежинка».

«Это позволило создать объемную картину действий, предоставить зрителям больше возможностей для рассмотрения деталей выступления, сделать программу более яркой и динамичной», — отметили в ведомстве.

В выступлении Кавалерийского почетного эскорта изменений не произошло. Всадники выстраиваются в «восьмерки», «цепочки» и демонстрируют «конную карусель». Кроме того, они виртуозно обращаются со штатным холодным оружием.

Церемония проходит под аккомпанемент Президентского оркестра, который исполняет старинные русские марши.

Попасть на развод караулов можно по билетам. О времени сеансов можно узнать на сайте Музеев Московского Кремля. В целях профилактики посетители должны быть в масках и перчатках, а также соблюдать социальную дистанцию. Выступления президентского полка продолжатся до сентября.