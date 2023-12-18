Общество 18 декабря 2023, 19:15 Церемонию бракосочетания провели в прямом эфире телеканала в Москве Свадебная церемония прошла в прямом эфире телеканала «Москва 24» Freepik

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Церемония бракосочетания прошла в студии телеканала «Москва 24» в честь Дня работника ЗАГС, который отмечают 18 декабря. Торжественное событие транслировали в прямом эфире.

Брак заключили Александр Антонов и Татьяна Дронникова, а их союз зарегистрировал представитель московского отдела записи актов гражданского состояния.

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Александр работает руководителем группы обеспечения офисов и складов в крупнейшем в России розничном продавце спорттоваров, а Татьяна — менеджер в отделе продаж в школе цифрового рисунка.

Реализация такого мероприятия стала возможной благодаря проекту мэра города Сергея Собянина «Новые адреса счастья». Он позволил регистрировать браки не только в классических залах ЗАГС, но и в различных точках города, включая высотные здания и речные трамвайчики.

Ранее москвичам рассказали, где и как подобрать идеальное место для бракосочетания.