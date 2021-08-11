Церемония закрытия молодежного форума «Территория смыслов» прошла в Подмосковье

Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» официально закрылся 11 августа. В нем приняли участие более пяти тысяч человек со всей России.

Каждую смену 350 участников были непосредственно на площадке форума в Подмосковье. Еще 650 человек принимали участие в работе дистанционно, они подключались к платформе «Россия — страна возможностей».

Пятая, финальная смена форума называлась «Служение Отечеству». В ее рамках прошел конкурс молодежных проектов, которых участники представили 28 проектов. Авторам нужно было публично защитить свои идеи. По итогам конкурса девять проектов рекомендовали к присуждению грантов. Общая сумма, которую могут выплатить победителям, — 4 496 000 рублей.

За всю работу форума гранты выиграли 82 проекта российской молодежи. Авторам-победителям выдали внушительную сумму — 39 540 000 рублей.

В ходе форума перед участниками выступил министр обороны России Сергей Шойгу. Он сказал, что стране нужна профессиональная армия, а главной угрозой назвал не внешних врагов, а внутреннее разложение общества.