Церемония закрытия WorldSkills Russia-2021 прошла в Уфе

В столице Башкирии состоялась церемония закрытия IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia-2021. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.

На мероприятии присутствовал министр просвещения России Сергей Кравцов и глава региона Радий Хабиров.

«Развитие системы профессионального образования — один из ключевых векторов, двигатель многих экономических процессов, фундамент развития регионов. Мы видим результаты нашей совместной работы. С каждым годом растет число ребят, поступающих в российские колледжи», — заметил руководитель ведомства.

Он поблагодарил руководство республики и всех организаторов за высокий уровень проведения мероприятия. Кравцов выразил уверенность, что движение WоrldSkills будет и дальше развиваться в стране.