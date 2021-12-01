Церемония украшения первой елки в стране прошла в Якутске

В Якутске зажгли праздничные огни на первой новогодней елке в стране. Несмотря мороз в 30 градусов, на церемонию украшения приехали более тысячи местных жителей и гостей из других регионов. Об этом сообщил ОТР.

Высота первой в России елки достигает 21 метра. На новогоднюю красавицу повесили более 200 елочных шаров и снежинок.

«Зима начинается в Якутии. Мы также в этот день дома елку наряжаем. Это уже традиция. С наступающим Новым годом, всем желаем здоровья, самое главное — здоровья», — поздравил россиян с наступающими праздниками житель Якутска Александр Лобанов.

В других регионах Якутии также появились украшенные деревья. Властелин холода Чыс-Хаан и Дед Мороз из резиденции в Великом Устюге поздравили малышей и взрослых с первым днем зимы.