Церемония прощания с журналисткой Поповой состоится 2 декабря

Церемония прощания с журналисткой Наталией Поповой состоится 2 декабря, в 12:00, в доме прощания «Вознесение» на улице Серафимы Дерябиной. Об этом сообщили в Telegram-канале «Новости Екатеринбурга».

Известную в Екатеринбурге журналистку Наталию Попову нашли мертвой в ее квартире 29 ноября. Ее коллеги из медиа E1.ru, где она работала главным редактором, рассказали, что уже 16 ноября она перестала выходить на связь. До этого она уволилась из издания и собиралась улететь на отдых.

Поиски Поповой полицейскими начались 29 ноября, после того как в МВД поступило заявление о пропаже. Друзья девушки поделились, что 6 ноября погибшая точно была в Екатеринбурге и общалась со знакомыми. Бывший коллега уточнил, что 15 ноября связь с ней оборвалась.

О смерти Поповой стало известно вечером 29 ноября. По информации некоторых СМИ, на ее теле не обнаружили признаков насилия или других следов криминала. Следствие занимается уточнением всех обстоятельств произошедшего.

Коллеги отозвались о Поповой как о настоящем профессионале своего дела, мудром, чутком и заботливом человеке.