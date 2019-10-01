  • Церемония прощания с режиссером Марком Захаровым в Москве. Трансляция

    01 октября 2019, 10:09

    Александра Ломейко, Майя Рыженкова

    Москва прощается с режиссером Марком Захаровым, который скончался 28 сентября. Траурная церемония проходит в театре Ленком. Захаров был его художественным руководителем с 1973 года.

    В театр уже прибыла дочь покойного Александра Захарова, сообщил корреспондент «360» с места событий. На Малой Дмитровке, перед зданием Ленкома, собрались десятки людей — коллег, друзей Марка Захарова и поклонников его творчества.

    После церемонии прощания состоятся похороны режиссера на Новодевичьем кладбище.

    Марк Захаров скончался в возрасте 85 лет из-за повторного воспаления легких. В одну из московских клиник худрука Ленкома положили 20 августа. Уже 9 сентября его выписали — анализы были в порядке.

    Церемония прощания с режиссером Марком Захаровым в Москве. Трансляция | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

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    Ленкомом Захаров руководил в течение 35 лет, где поставил «Юнону и Авось», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Вишневый сад» и еще порядка 40 спектаклей.

    Он стал автором сценария для фильмов «Белое солнце пустыни», «12 стульев», «Обыкновенное чудо» и «Убить дракона». Режиссер работал над «Тем самым Мюнхгаузеном», «Домом, который построил Свифт» и «Формулой любви».