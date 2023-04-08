Общество 08 апреля 2023, 12:55 Церемония прощания с военкором Владленом Татарским началась на Троекуровском кладбище Церемония прощания с военкором Татарским началась на Троекуровском кладбище Москвы

Читать 360tv в

На Троекуровском кладбище Москвы проходит церемония прощания с военкором Владленом Татарским, который погиб в результате теракта в Санкт-Петербурге. Проводить журналиста в последний путь пришли больше сотни человек, рассказал корреспондент «360».

Меры безопасности на кладбище серьезно усилили: изменили схему движения транспорта, на подъезде стоят посты ДПС, на входе установили рамки металлодетектора, усиленное дежурство несут сотрудники Росгвардии и полиции.

Реклама

На церемонию прощания пришли друзья Татарского — рэпер Аким Апачев и бывший министр информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов. Также прибыл основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, сообщил ТАСС.

«Сегодня я хочу сказать слова благодарности Владлену Татарскому от себя и от бойцов ЧВК «Вагнер». Владлен Татарский сделал многое для того, чтобы мы могли идти к победе и уничтожать врага. Спасибо ему за это, мы будем помнить его всегда. Он — солдат, который остается вместе с нами, голос которого будет жить всегда и говорить только правду», — привел слова Пригожина Telegram-канал его пресс-службы.

Теракт, в результате которого был убит Татарский, произошел 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре Петербурга. Еще 42 человека обратились за медицинской помощью.