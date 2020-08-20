Церемония прощания с Валентиной Легкоступовой началась в Москве

Певица Валентина Легкоступова умерла 14 августа на 55-м году жизни. На Троекуровском кладбище в Москве началась церемония прощания. Проводить Легкоступову в последний путь пришли родные, друзья, коллеги и поклонники ее творчества.

«Редко в нашей жизни бывают люди, которые не испытывают чувства зависти… Мне очень жаль, что настоящий человек, настоящий друг сегодня ушла. Она излучала свет, находиться с ней в одной гримерной было большое удовольствие», — сказала у гроба певица Светлана Лазарева. Ее слова приводит корреспондент РИА «Новости».

Дочь Легкоступовой заявила, что певица была лучшей мамой и самым замечательным человеком.

За несколько дней до смерти Легкоступову привезли в больницу с многочисленными травмами. Ее муж Юрий Фирсов заявил, что она ударилась головой в ванной. Это основная версия гибели певицы. Фирсов пришел на похороны, хотя накануне его сын Даниил Фирсов рассказал, что отца похитили и накачали таблетками неизвестные репортеры. Он усомнился, что Фирсов попадет на прощание с женой.