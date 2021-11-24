Церемония прощания с Руслановой проходит в Москве. Трансляция

Родные, коллеги и поклонники пришли утром 24 ноября в Дом кино в Москве попрощаться с актрисой Ниной Руслановой. Она скончалась 21 ноября. «360» ведет прямую трансляцию с места.

Известно, что артистку похоронят на Троекуровском кладбище.

Нина Русланова появилась на свет 5 декабря 1945 года. Она не знала своих родителей, детство провела в детдоме в Харьковской области. Позже она переехала в Москву и поступила в Театральное училище имени Щукина. Ее однокурсниками были актеры Леонид Филатов, Константин Райкин, Борис Галкин.

Русланова сыграла в множестве театральных постановок и фильмов. Среди них картины «Зимняя вишня», «Тени исчезают в полдень», «Собачье сердце».

СМИ написали, что дочь актрисы — Олеся Рудакова — обвинила врачей, в халатности, которая привела к смерти Руслановой. Следователи начали проверку.