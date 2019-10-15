Церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым. Трансляция

В Подмосковье 15 октября простятся с космонавтом и дважды Героем Советского Союза Алексеем Леоновым. Его похоронят на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. «360» ведет онлайн-трансляцию траурной церемонии.

Одним из первых к гробу Леонова подошел губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня тяжелый день. Ушел великий человек, который покорил не только космос. Всю свою жизнь — до последнего — он посвятил нашей стране, своему любимому городу, Подмосковью. Алексей Архипович, будучи уже в преклонном возрасте, не жалел себя. Он очень активно, очень внимательно относился к проблемам людей. Наверное, нет города в Подмосковье, в котором он бы не давал уроки, не рассказывал о достижениях нашей страны», — сказал глава Подмосковья, выразив соболезнования семье Алексея Леонова.

Валентина Терешкова поблагодарила губернатора за то, что тот навещал космонавта.

На прощание также прибыл американский астронавт NАSА Томас Стаффорд, передает корреспондент «360». «Алексей, я тебя никогда не забуду!» — сказал он на русском языке.

На похоронах Леонова будут присутствовать рота почетного караула и военный оркестр. В последний путь легендарного советского космонавта проводят траурным салютом.

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Леонов был первым человеком в истории, вышедшим в открытый космос. Это произошло 18 марта 1965 года. На счету Леонова — два космических полета и семь суток и 33 минуты за пределами Земли.

Глава Европейского космического агентства (ЕКА) Йохан-Дитрих Вернер назвал его вдохновителем «множества людей» и за первый выход в космическое пространство, и за стыковку кораблей «Союз» и «Аполлон» в 1975 году.

Алексей Леонов скончался в Москве в возрасте 85 лет. Последние годы он был тяжело болен.