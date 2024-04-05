Общество 05 апреля 2024, 13:15 Церемония прощания с капитаном «Алых парусов» Сергеем Тимошковым состоялась в Петербурге

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В четверг, 4 апреля, в Петербурге прошла церемония прощания с капитаном-координатором праздника выпускников «Алые паруса» Сергеем Тимошковым. Об этом написали «Известия».

Как уточнило издание Neva.Today, Тимошков умер на 66-м году жизни 31 марта. На церемонию пришли его родственники, друзья, коллеги и ученики.

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Праздником выпускников «Алые паруса» Тимошков руководил с 2010 года.